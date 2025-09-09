weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Wohnhausbrand in Arnstedt: „Nun stehen wir vor dem Nichts": Spendenwelle erreicht Familie aus Arnstedt

Wohnhausbrand in Arnstedt „Nun stehen wir vor dem Nichts“: Spendenwelle erreicht Familie aus Arnstedt

Nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses in Arnstedt erfährt die Familie jetzt eine große Welle der Unterstützung.

Von Tina Edler 09.09.2025, 16:45
Beim Brand dieser Doppelhaushälfte in Arnstedt verlor eine Familie fast alles. Foto: Feuerwehr Sylda

Arnstedt/MZ. - Nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses in Arnstedt erfährt die Familie jetzt eine große Welle der Unterstützung. Über die Onlineplattform „gofundme“ ist eine Spendenaktion mit dem Titel „Gemeinsam für Familie Rühlich: Hilfe nach Hausbrand“ ins Leben gerufen worden, um der fünfköpfigen Familie finanziell unter die Arme zu greifen.