Nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses in Arnstedt erfährt die Familie jetzt eine große Welle der Unterstützung.

„Nun stehen wir vor dem Nichts“: Spendenwelle erreicht Familie aus Arnstedt

Beim Brand dieser Doppelhaushälfte in Arnstedt verlor eine Familie fast alles.

Arnstedt/MZ. - Nach dem verheerenden Brand eines Wohnhauses in Arnstedt erfährt die Familie jetzt eine große Welle der Unterstützung. Über die Onlineplattform „gofundme“ ist eine Spendenaktion mit dem Titel „Gemeinsam für Familie Rühlich: Hilfe nach Hausbrand“ ins Leben gerufen worden, um der fünfköpfigen Familie finanziell unter die Arme zu greifen.