Vor knapp einem Jahr in Halle gegründet, hat die Hallunken-Kaffeerösterei bereits einen der wichtigsten Preise in der Gastronomie-Branche geholt. Für die Betreiber der Beweis, auf einem guten Weg zu sein. Was das Zwei-Mann-Unternehmen nun vor hat.

Wie zwei Hallenser ihre Leidenschaft für Kaffee zum Beruf gemacht haben

Hoher Besuch aus Magdeburg: Staatssekretär Gerd Zender (2.v.l.) während der Übergabe der Ehrung „Kulinarischer Stern“ im Gespräch mit den Inhabern der Hallunken-Kaffeerösterei Christian Thiede (2.v.r.) und Wolfgang Schlegel (r.)

Halle (Saale)/MZ. - Es ist noch kein Jahr her, dass sich Christian Thiede und Wolfgang Schlegel ihren Traum von einem eigenen Laden erfüllt haben. Erst im November öffnete sich - an einem verkaufsoffenen Sonntag zum Lichterfest - die Tür zur kleinen, aber feinen Hallunken-Kaffeerösterei in Halles Altstadt. Und prompt dürfen sich die beiden Gründer über eine besondere Auszeichnung freuen.