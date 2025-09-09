weather regenschauer
  4. Kulinarischer Stern für Hallunken-Kaffee: Wie zwei Hallenser ihre Leidenschaft für Kaffee zum Beruf gemacht haben

Vor knapp einem Jahr in Halle gegründet, hat die Hallunken-Kaffeerösterei bereits einen der wichtigsten Preise in der Gastronomie-Branche geholt. Für die Betreiber der Beweis, auf einem guten Weg zu sein. Was das Zwei-Mann-Unternehmen nun vor hat.

Von Katja Pausch 09.09.2025, 11:55
Hoher Besuch aus Magdeburg: Staatssekretär Gerd Zender (2.v.l.) während der Übergabe der Ehrung „Kulinarischer Stern“ im Gespräch mit den Inhabern der Hallunken-Kaffeerösterei Christian Thiede (2.v.r.) und Wolfgang Schlegel (r.)
Hoher Besuch aus Magdeburg: Staatssekretär Gerd Zender (2.v.l.) während der Übergabe der Ehrung „Kulinarischer Stern“ im Gespräch mit den Inhabern der Hallunken-Kaffeerösterei Christian Thiede (2.v.r.) und Wolfgang Schlegel (r.) (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Es ist noch kein Jahr her, dass sich Christian Thiede und Wolfgang Schlegel ihren Traum von einem eigenen Laden erfüllt haben. Erst im November öffnete sich - an einem verkaufsoffenen Sonntag zum Lichterfest - die Tür zur kleinen, aber feinen Hallunken-Kaffeerösterei in Halles Altstadt. Und prompt dürfen sich die beiden Gründer über eine besondere Auszeichnung freuen.