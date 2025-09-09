EIL
Kulinarischer Stern für Hallunken-Kaffee Wie zwei Hallenser ihre Leidenschaft für Kaffee zum Beruf gemacht haben
Vor knapp einem Jahr in Halle gegründet, hat die Hallunken-Kaffeerösterei bereits einen der wichtigsten Preise in der Gastronomie-Branche geholt. Für die Betreiber der Beweis, auf einem guten Weg zu sein. Was das Zwei-Mann-Unternehmen nun vor hat.
09.09.2025, 11:55
Halle (Saale)/MZ. - Es ist noch kein Jahr her, dass sich Christian Thiede und Wolfgang Schlegel ihren Traum von einem eigenen Laden erfüllt haben. Erst im November öffnete sich - an einem verkaufsoffenen Sonntag zum Lichterfest - die Tür zur kleinen, aber feinen Hallunken-Kaffeerösterei in Halles Altstadt. Und prompt dürfen sich die beiden Gründer über eine besondere Auszeichnung freuen.