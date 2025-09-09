EIL
Radsport-Event im Saalekreis Wer sind die besten Nachwuchs-Mountainbiker im Land?
Die Mountainbike-Gruppe „Traildevils“ aus Querfurt richtet am Samstag, 13. September, zum dritten Mal eine Radsportveranstaltung in Lodersleben aus. Dabei wird unter anderem das Finale im „Rookies Cup“ Sachsen-Anhalt ausgetragen.
Lodersleben/MZ. - Bei den jährlichen Rennveranstaltungen im Landesverband Radsport Sachsen-Anhalt ist der Querfurter Ortsteil Lodersleben mittlerweile zu einer festen Adresse geworden. Am Samstag, 13. September, werden hier ab 10 Uhr wieder viele Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene mit Mountainbikes auf die Strecken gehen. Zum dritten Mal richten die „Traildevils“, eine Mountainbike-Sportgruppe (ab sieben Jahren) vom Verein TSV '90 Querfurt, einen Wettkampftag aus.