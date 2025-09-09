Die Mountainbike-Gruppe „Traildevils“ aus Querfurt richtet am Samstag, 13. September, zum dritten Mal eine Radsportveranstaltung in Lodersleben aus. Dabei wird unter anderem das Finale im „Rookies Cup“ Sachsen-Anhalt ausgetragen.

Wer sind die besten Nachwuchs-Mountainbiker im Land?

Die elfjährigen Paul (v.l.n.r.), Hannes, Tom und Helena sowie der 13-jährige Arthur und der achtjährige Erik gehören zur Querfurter Mountainbike-Sportgruppe „Traildevils“ und starten am 13. September bei den Rennen im „Rookies Cup“ in Lodersleben.

Lodersleben/MZ. - Bei den jährlichen Rennveranstaltungen im Landesverband Radsport Sachsen-Anhalt ist der Querfurter Ortsteil Lodersleben mittlerweile zu einer festen Adresse geworden. Am Samstag, 13. September, werden hier ab 10 Uhr wieder viele Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene mit Mountainbikes auf die Strecken gehen. Zum dritten Mal richten die „Traildevils“, eine Mountainbike-Sportgruppe (ab sieben Jahren) vom Verein TSV '90 Querfurt, einen Wettkampftag aus.