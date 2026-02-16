Belastung zu hoch? Berichte über Schäden in der Dessauer Kavalierstraße - Was hält das neue Pflaster aus?
Im Dezember 2018 wurde die neue Kavalierstraße eröffnet. Jetzt wurden erste Schäden festgestellt. Liegt es an schweren Lkw, die die Wege illegal nutzen?
16.02.2026, 14:31
Dessau/MZ. - Immer mehr verblasst die Erinnerung an das Aussehen der Kavalierstraße vor ihrem Umbau. An das rote Radwegpflaster, die in die Jahre gekommenen Schienen und die verschiedenen Gehwegmaterialien. Dabei ist es erst etwas mehr als sieben Jahre her, dass die „neue“ Kavalierstraße im Dezember 2018 eröffnet wurde.