Armands Uscins verlässt den DRHV - Trainer nimmt neue Herausforderung in der dritten Liga an

Dessau/MZ. - Handball-Drittligist Oranienburger HC hat Armands Uscins als neuen Trainer verpflichtet. Uscins hat bei den Brandenburgern einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der 51-Jährige, Vater von Handball-Nationalspieler Renars Uscins, war zuletzt A-Jugend-Trainer bei der JSgG Kühnau/DRHV.

„Ich denke, das wird eine gute Zusammenarbeit“, sagte der 51-Jährige am Donnerstag bei der Vorstellung in Oranienburg. Uscins sagte über sich, er sei handballkrank. „Deshalb muss man solch eine Chance wie die in Oranienburg nutzen.“ Den Oranienburger HC und auch die MBS-Arena kennt der ehemalige DRHV-Kreisläufer gut. „Ich habe hier schon gespielt.“

Armands Uscins möchte beim Oranienburger HC das Tempospiel forcieren

In den vergangenen Wochen hatte Uscins inkognito bereits einige Male auf den Rängen der MBS-Arena gesessen. „Ich habe ordentlichen Handball gesehen. Und was die Zuschauer hier machen, ist unglaublich.“ Dieses Zusammenspiel zwischen Fans und Team sieht Uscins als große Chance für die Mannschaft, es zum eigenen Vorteil zu nutzen. Was der Coach forcieren möchte, ist das Tempospiel. „Und es soll noch modernerer Handball gezeigt werden.“

Die aktuelle Saison hat der Oranienburger HC mit 26:34 Punkten auf dem neunten Rang der Tabellen beendet. Meister wurde der MTV Braunschweig.