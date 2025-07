Gröben/MZ. - Eigentlich ist er in Krössuln zu Hause, engagiert sich dort seit 15 Jahren aktiv bei der freiwilligen Feuerwehr. Jetzt wurde Martin Großmann zum Leiter der Gröbener Ortswehr gewählt. Wie es dazu kam? „In Gröben stand die Neuwahl an, nachdem der vorherige Ortswehrleiter nach Ablauf der Dienstzeit aus dem Amt ausgeschieden ist“, erzählt der 34-Jährige. „Um die Ortswehr als unabhängigen Standort zu erhalten, brauchte es einen neuen Wehrleiter. Also bot ich Hilfe an und stellte mich zur Wahl.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.