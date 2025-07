Zörbig. - Trickreiche Diebe haben am Dienstag fette Beute in einem Supermarkt in der Radegaster Straße in Zörbig gemacht, teilt die Polizei mit.

Demnach betraten gegen 14 Uhr zwei Männer den Laden. Während einer von ihnen die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, lud sein Komplize zirka 50 Pakete Kaffee in einen Einkaufswagen.

Mit dem Diebesgut verließ der Mann das Geschäft, ohne zu bezahlen, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.