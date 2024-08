Dessau-Rosslau/DPA/MZ. - Armands Uscins kehrt als Trainer zum Dessau-Roßlauer HV zurück, wo er lange Jahre als Kreisläufer aktiv war. Der Vater von Renars Uscins, der bei den Sommerspielen in Paris mit der deutschen Nationalmannschaft olympisches Silber gewann, übernimmt das Traineramt der A-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Kühnau / DRHV 06.

„Ich habe bewusst in den letzten beiden Jahren eine Pause vom Handball eingelegt. Ich war erschöpft und habe die Zeit genutzt, um meinen Mastercoach zu machen. Außerdem habe ich mir viele Spiele von Renārs angesehen, was mir geholfen hat, Handball aus einer anderen Perspektive zu betrachten und neu zu genießen“, sagte der 50 Jahre alte Vater von Deutschlands derzeit besten Handballer.

Bereits im vergangenen Jahr wurde er gefragt, ob er sich den Job vorstellen könnte. Nun kam die Zusage. „Damals war ich noch nicht bereit, aber jetzt bin ich es und habe zugesagt. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe. Handball macht mir nach wie vor großen Spaß, und die Pause hat mir wirklich gutgetan“, sagte Uscins, der in der Region kein Unbekannter ist.

2005 war Uscins aus seiner Heimatstadt Riga in die Bauhausstadt Dessau gezogen. Von 2005 bis 2011 spielte er für den Dessauer HV 96 sowie den DRHV 06. Nach seiner aktiven Karriere trainierte er bis 2016 die Herrenmannschaft der SG Kühnau, übernahm dann das Traineramt beim Drittligisten SV Anhalt Bernburg.

2017 wurde er zum Nationaltrainer Lettlands berufen und führte das Team zur Europameisterschaft 2020. Nach der Saison 2017/18 gab er sein Amt in Bernburg ab und wechselte zum SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, wo er bis vor zwei Jahren als Trainer aktiv war. Nun kehrt er nach 13 Jahren zum Zweitligisten DRHV 06 zurück.

Sein Debüt als A-Jugendtrainer gibt Uscins bereits am Sonntag. In der Friedensschule empfängt die JSpG Kühnau / DRHV 06 den SV Friesen Frankleben zum Saisonauftakt in der A-Jugend-Oberliga. Anwurf ist um 11 Uhr. „Wir wollen immer jedes Spiel gewinnen und schauen von Spiel zu Spiel. Unser großes Ziel ist es, am Saisonende eine erfolgreiche Qualifikation zur A-Jugendbundesliga zu spielen“, so Uščins zu den Saisonzielen.