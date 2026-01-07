In der Ortslage Tornau ist am Montag, 5. Januar, ein besonders schwerer Fall des Diebstahls gemeldet worden. Der genaue Schaden ist noch unklar.

Dessau-Roßlau/MZ. - In der Ortslage Tornau ist am Montag, 5. Januar, ein besonders schwerer Fall des Diebstahls gemeldet worden. Auf einem Firmengelände wurden die Vorhängeschlösser von acht Frachtcontainern mit einem bislang unbekannten Gegenstand aufgebrochen.

In den genannten Containern befanden sich nach Angaben der Polizei unter anderem Baumaterialien, Werkzeuge, aber auch Interieur der Firma. Die exakte Schadenssumme sowie die genauen entwendeten Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.