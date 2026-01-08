Auf der A38 zwischen Querfurt und Eisleben ist ein Lkw verunglückt . Die wichtige Ost-West-Verbindung bleibt in Richtung Göttingen voraussichtlich noch mehrere Stunden dicht.

Zwischen Querfurt und Eisleben geht seit dem Nachmittag nichts mehr: Ein Lkw ist auf der A38 umgekippt, die Autobahn Richtung Göttingen voll gesperrt. Pendler müssen mit Umwegen rechnen.

Querfurt/Eisleben/MZ. - Auf der A38, zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Eisleben, ist am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Anhänger umgekippt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten und die Sperrung dauern noch bis mindestens 21 Uhr, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilt.

Unfall auf der A38 zwischen Querfurt und Eisleben

Der Unfall ereignete sich gegen 14.25 Uhr in Fahrtrichtung Göttingen. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der Sachschaden belaufe sich aber auf circa 125.000 Euro.

Vollsperrung der A38 und Auswirkungen auf den Verkehr

Die A38 ist seitdem in diesem Abschnitt voll gesperrt. Nach Einschätzung der Polizei werden die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden andauern.

Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren.