In Fahrtrichtung Berlin laufen noch bis Freitag Bauarbeiten an der A-9-Anschlussstalle Dessau-Süd.

Dessau/MZ - Kraftfahrer aufgepasst: Noch bis zum Freitag dieser Woche ist die Auf- und Ausfahrt an der A9 in Dessau-Süd in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Deshalb müssen Umwege in Kauf genommen werden. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Anschlussstelle Dessau-Süd. Das hat die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, mitgeteilt.