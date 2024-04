In Roßlau ist am Mittwoch, 17. April, eine 76-jährige Frau ausgeraubt worden. Die Frau blieb unverletzt. Die Ermittler suchen nach einem 15 bis 17 Jahre alten Täter und erhoffen sich Hinweise vom einem Fahrrad.

Dieses Fahrrad ließ der Täter am Tatort in Roßlau zurück.

Rosslau/MZ. - In Roßlau ist am Mittwoch, 17. April, eine 76-jährige Frau ausgeraubt worden. Das haben die Polizeiinspektion Dessau und die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt - verbunden mit einem Zeugenaufruf. Der Täter hat sein Fahrrad am Tatort zurückgelassen. Von einem Foto davon erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise.

Die Tat selbst hat am Mittwoch gegen 11.20 Uhr im Roßlauer Mühlengang stattgefunden, einem Verbindungsweg zwischen Wiesenstraße und Hauptstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 76-Jährige mit ihrem Fahrrad den Mühlengang in Richtung Hauptstraße befahren, als ihr auf Höhe der dortigen Holzbrücke ein unbekannter Jugendlicher auf einem Fahrrad entgegenkam. Nach Angaben der Frau sei der Jugendliche plötzlich ins Schwanken geraten und gegen ihr Fahrrad gestoßen. Die 76-Jährige sei dadurch zu Fall gekommen.

Im Anschluss habe sich der Jugendliche bei der Frau entschuldigt, sie jedoch kurz darauf erneut angerempelt und ihren im Vorderradkorb des Fahrrads befindlichen Rucksack an sich gerissen. Anschließend flüchtete der junge Mann zu Fuß in Richtung Mühlenreihe. Die Seniorin blieb bei Sturz und Raub unverletzt.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei nach Hinweis eines Zeugen den Rucksack der Frau sowie weitere persönliche Gegenstände der Geschädigten in Tatortnähe finden. Zudem wurde das Fahrrad sicher gestellt, dass der Jugendliche am Tatort zurückließ. Auffällig an diesem ist nach Angaben der Polizei neben einer erheblichen „Acht“ des Vorderrades auch der nur noch in Teilen vorhandene Sattel.

Der Täter war 15 bis 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap und war von schlanker Gestalt. Er war zudem deutschsprachig.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Nutzer des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/2503-0 zu wenden.