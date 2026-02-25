Die Dessauer AfD-Abgeordnete Nadine Koppehel beschäftigt 16 Mitarbeiter in ihrem Büro - und versichert, dass das alles in Ordnung. Fragen dazu will sie trotzdem nicht beantworten.

23 Mitarbeiter, ein Büro: AfD-Abgeordnete blocken Fragen ab - Kleiner Kommentar auf Facebook

Die Muldstraße 88: Das AfD-Wahlkreisbüro ist von außen nicht erkennbar.

Dessau-Rosslau/MZ. - Auf die Fragen der MZ hat sie bislang nicht geantwortet. Auf Facebook hat die Dessauer AfD-Landtagsabgeordnete Nadine Koppehel am Dienstag unter dem MZ-Beitrag einem Kommentator knapp geantwortet. „Ich habe mich an Recht und Gesetz gehalten.“