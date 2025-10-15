weather spruehregen
  4. Kein Platz für Reisebusse: Wunsch aus Bitterfeld abgeschmettert - Warum es keine Busparkplätze auf dem Robert-Schuman-Platz gibt

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen lehnt die Pläne des Ortschaftsrates für zwei temporäre Parkplätze für Reisebusse in der City ab. Was sind die Gründe?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 15.10.2025, 16:30
2016 parkten immer wieder Busse der Bundeswehr mit Geflüchteten auf dem Robert-Schuman-Platz in Bitterfeld. Doch Reisebusse müssen auch künftig weiterfahren. (Foto: Thomas Ruttke)

Bitterfeld/MZ. - Als einladende Geste für Touristen in Bitterfeld wollte der Ortschaftsrat auf dem Robert-Schuman-Platz zwei zeitweilige Parkplätze für Reisebusse einrichten lassen. Doch aus dem Plan wird nichts. Der Stadtrat hat den Antrag mehrheitlich abgelehnt.