Seit zwei Monaten eine Baustelle Wohnungssanierung sorgt für Ärger in Wolfen-Krondorf - Gibt es zweierlei Maß bei Mietminderung?

Die Goethestraße in Wolfen-Krondorf muss seit Monaten mit zwei Baustellen leben. Krach und Schmutz sorgen für Unmut und den Verdacht von Benachteiligungen. Der Vermieter, die WBG, weist das zurück.