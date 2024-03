Bitterfeld/MZ. - Auch in diesem Jahr haben die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bitterfeld-Wolfen wieder die Möglichkeit, vor dem Osterfest auf Eier-Suche zu gehen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Vor dem langen Osterwochenende wird jeweils ein etwa 25 Zentimeter großes, künstliches Osterei in den Ortsteilen Bitterfeld, Wolfen, Bobbau, Holzweißig, Greppin, Thalheim, Reuden, Rödgen, Zschepkau und Siebenhausen versteckt.

Jede Finderin und jeder Finder erhält dann im Tausch gegen das Osterei einen von zehn Präsentkörben mit kleinen Aufmerksamkeiten aus der Stadt Bitterfeld-Wolfen. Zuvor sollen Finder sich mit diesem Osterei fotografieren lassen und das Foto mit Kontaktdaten und Telefonnummer per E-Mail bis zum 12. April an den Stab Öffentlichkeitsarbeit/Marketing oder per E-Mail an [email protected] schicken.

Im Präsentkorb befindet sich beispielsweise Marmelade aus der Goitzsche-Wildnis, Kaffee von der Kaffeerösterei Wundermild, ein Getränk von der Bitterfelder Brauerei, Eierlikör und Plätzchen von Veits Backparadies sowie jeweils auch ein kleiner Gruß der Stadtverwaltung.