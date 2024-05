In Stadtratskreisen ist eine Diskussion um ein neues Spitzenamt im Ratshof entbrannt. Kommt bald ein neuer Beigeordneter, der sich nur um den Sport kümmert?

In Halle wird über die Einführung eines Sportbürgermeisters diskutiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Halle müsse als Sportstadt besser entwickelt werden, sagt Falko Kadzimirsz, Vorsitzender der Freien Wähler in Halle. Er stößt damit die Debatte um eine Umstrukturierung in der Stadtverwaltung neu an. Laut Kadzimirsz brauche Halle unbedingt einen eigenen Sportbürgermeister, der als Beigeordneter einen eigenen Geschäftsbereich leitet.