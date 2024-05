In Halle eskaliert die Gewalt gegen Kommunalwahlkandidaten. In der Nacht zu Montag wurde das Haus von AfD-Stadtrat Olaf Schöder attackiert. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Am Haus des AfD-Politikers in Halle entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Die Nacht auf Montag war kurz für Olaf Schöder. Der 70-Jährige saß gegen 1 Uhr noch vor dem Fernseher, als er plötzlich ein lautes Krachen an seiner Haustür hörte. Als er hin ging, um nachzuschauen, was los war, stieg ihm starker Brandgeruch in die Nase. „Ich habe mich furchtbar erschrocken und wusste erst gar nicht, was passiert war“, sagte er der MZ am Montag.