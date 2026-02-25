Die Stadtverwaltung soll Formate des Gedenkens entwickeln. So schlägt es die Bitterfeld-Wolfener Ratsfraktion der Linken und Bündnisgrünen vor. Ein Selbstläufer wird der Antrag nicht.

Auch der 8. Mai als Tag der Befreiung ist einer der Gedenktage, über die in Bitterfeld-Wolfen diskutiert wurde.

Wolfen/MZ. - Der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges. Dazu der 17. Juni, der an den Volksaufstand in der DDR erinnert und schließlich der 9. November, an dem sich der Tag der Ausrufung der ersten Republik 1918, der Pogromnacht und des Mauerfalls jähren: Für die Fraktion Die Linke-Bündnisgrüne im Bitterfeld-Wolfener Stadtrat sind es allesamt Tage, an denen Erinnerung, Ehrung und die Wahrung von Menschlichkeit und Demokratie besonders gewürdigt werden sollen.