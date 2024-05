Viel Ärger hat am Mittwoch, 8. Mai, der Fahrer eines Elektrorollers bekommen, der gegen 17 Uhr in der Mühlstraße in Bitterfeld angehalten wurde.

Bitterfeld/MZ: - Viel Ärger hat am Mittwoch, 8. Mai, der Fahrer eines Elektrorollers bekommen, der gegen 17 Uhr in der Mühlstraße in Bitterfeld angehalten und kontrolliert wurde. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug des 43-Jährige schneller fuhr, als erlaubt war, woraufhin sich nach Angaben der Polizei die Fahrzeugklasse in ein „Kleinkraftrad“ änderte und ein Führerschein der Klasse AM benötigt wurde. Den der Beschuldigte nicht hatte.

Des Weiteren war damit auch eine andere Pflichtversicherung notwendig, die dem Fahrzeug ebenfalls fehlte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, zudem wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Versicherungspflicht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Außerdem gab es noch die für ein Kleinkraftrad geltende Helmpflicht, die durch den Fahrer nicht beachtet wurde, sodass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet wurde.