Anders als in den restlichen Kommunen im Altkreis Bitterfeld wird in Raguhn-Jeßnitz in diesem Jahr bisher selten getagt. Warum die Muldestadt so wenige Sitzungen geplant hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jessnitz/MZ. - Kommunalpolitik ist vielfältig. Ortschafts- und Stadträte haben viel zu tun, bereiten sich auf die Sitzungen vor und stimmen dann im Stadt- oder Gemeinderat über für die Kommune wichtige Angelegenheiten ab. In den ersten beiden Monaten diesen Jahres finden etwa in Bitterfeld-Wolfen laut dem Sitzungskalender insgesamt 24 Gremiensitzungen statt, in der Gemeinde Muldestausee sind es elf, in Sandersdorf-Brehna 26 und in Zörbig 23 Sitzungen. Und in Raguhn-Jeßnitz? Nur drei, und zwar am 23. Januar der Ortschaftsrat Altjeßnitz und der Bauausschuss sowie am 28. Februar der Sozialausschuss. Was ist los in der Muldestadt?