Bitterfeld/MZ/Cze. - Mit dem Stollenanschnitt wird am Freitag, 5. Dezember, der Bitterfelder Weihnachtsmarkt um 16 Uhr durch OB Armin Schenk (CDU) und Ortsbürgermeister Kay-Uwe Ziegler (AfD) eröffnet.

Am Donnerstag wurden für das dreitägige Adventsspektakel weitere Verkaufshütten und eine kleine Eisenbahn auf dem Markt aufgestellt. Und auch die Sicherheit der Besucher hat die Stadt fest im Blick. So wurden an den Zufahrtsstraßen wie der Burgstraße massive Sperren aus Stahl installiert.

Statt einer Bühne gibt es in der Platzmitte eine Lichterlounge mit einer großen Szenenfläche für die kulturellen Akteure. Dazu zählen am ersten Tag die Kindertanzgruppe der Kästner-Förderschule und ab 18 Uhr Mr. Chrispy mit dem musikalischen Programm „Rockin’ Christmas“. Am Samstag und Sonntag öffnet der Markt um 13 Uhr. Es gibt in der Innenstadt zudem einen verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.