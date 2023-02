Bitterfeld/MZ - Das Wort Pflegenotstand geistert durch Deutschland. Gemeint sind nicht nur fehlende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Seniorenheimen, sondern auch in medizinischen Einrichtungen. Doch Warten auf bessere Zeiten ist keine Lösung. Das Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen ergreift die Initiative und wirbt für die generalistische Pflegeausbildung, für die es seit 2020 eine Pflegeklasse am Berufsschulzentrum in Bitterfeld gibt. Diese soll in diesem Jahr durch eine weitere Klasse ausgebaut werden (siehe „Ausbildung in Bitterfeld-Wolfen“). Am Schnuppertag konnten nun Interessierte im Goitzsche Klinikum hautnah erfahren, was sie in der Ausbildung und der Arbeit als Krankenschwester oder Pfleger erwartet.

