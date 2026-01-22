weather heiter
Eine arabische Spezialität mit deutschem Twist soll „Stella Moses“ an die Spitze der gesunden Küche führen. Kreativ-Chef der Firma mit Sitz an der Goitzsche ist Starkoch Stefan Marquard. Was er mit der Falafel vor hat.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 22.01.2026, 11:58
Geschäftsführer Uwe Wilhelm (r.) spricht im Pop-Up-Shop der Bitterfelder Firma „Stella Moses“ mit Mitarbeiter Leonard Gettel.
Geschäftsführer Uwe Wilhelm (r.) spricht im Pop-Up-Shop der Bitterfelder Firma „Stella Moses“ mit Mitarbeiter Leonard Gettel. (Foto: Jan Wätzold)

Bitterfeld/MZ. - Es klingt wie ein Märchen, doch Stefan Marquard meint es ernst. Von Bitterfeld aus will der TV- und Starkoch gemeinsam mit zwei Partnern den deutschen Lebensmittelmarkt aufmischen. Die Dach-Marke für das ambitionierte Projekt trägt dieselben Initialen wie der Juror der ZDF-„Küchenschlacht“: SM wie „Stella Moses“.