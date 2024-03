Sprengsatz im Einsatz - Unbekannte wollen an Inhalt eines Zigarettenautomaten in Greppin

Greppin/MZ. - Mit einem Sprengsatz haben bislang unbekannte Täter bereits am Donnerstagabend in Greppin versucht, an den Inhalt eines Zigarettenautomaten in Greppin zu gelangen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen 22 und 22.30 Uhr in der Waldstraße des Bitterfeld-Wolfener Ortsteils.

Laut Angaben aus dem Anhalt-Bitterfelder Polizeirevier wurde ein unbekanntes pyrotechnisches Erzeugnis im Warenausgabefach des Automaten deponiert und gezündet - vermutlich mit dem Ziel, Tabakwaren zu entwenden. Das misslang allerdings. An Zigaretten oder Bargeld kamen die unbekannten Täter nicht.

Der bei der Explosion entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag.

Hinweise zum Vorfall in der Greppiner Waldstraße nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld und jede andere Polizeidienststelle entgegen.