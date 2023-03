Wer zwischen 14 und 26 Jahre alt ist, darf am 25. März in Bitterfeld-Wolfen seine Stimme für den Jugendbeirat abgeben und sogar selbst kandidieren. Die Vorbereitungen für die zweigeteilte Veranstaltung laufen auf Hochtouren.

Nachwuchs soll mitreden in Bitterfeld-Wolfen

Holzweißig/MZ - Eine Handvoll junge Leute sitzt im Jugendclub „Addila“ in Holzweißig. Lucy Erben, Alina Lüer und Justin Heise sortieren Papiere, gehen Ablaufpläne durch. „Wir bereiten die Wahl zum Jugendbeirat vor“, erzählt Samantha Erben, die Plakate verteilt hat. Die 20-Jährige gehört seit 2015 dem Gremium an, das Sprachrohr der Jugend in Bitterfeld-Wolfen sein soll – und ist, wie die Holzweißigerin meint.