Sportwagen in Friedersdorf aufgebrochen - Täter wird überrascht und flüchtet in silbernem Kleinwagen

Friedersdorf/MZ. - Ein 50-Jähriger hat am Sonntag einen Dieb auf frischer Tat ertappt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann seinen Sportwagen gegen 16 Uhr ordnungsgemäß verschlossen in der Umgehungsstraße in Friedersdorf abgestellt. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, bemerkte er eine fremde männliche Person, die sich gerade an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Als der Mann den Besitzer bemerkte, flüchtete er zunächst zu Fuß in Richtung Friedersdorf. Dort stieg er in einen silberfarbenen Kleinwagen und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Der Täter hatte zuvor eine Seitenscheibe des Sportwagens zerstört und aus dem Innenraum eine Tasche mit einem Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen. Der unbekannte Mann soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Zudem war er von schlanker Gestalt. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.