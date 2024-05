Der Münchner Projektentwickler Kyon Energy will in Harzgerode einen Batteriespeicher mit 20 Megawatt Leistung bauen – und sein Vorhaben ist nicht das einzige.

Kyon Energy will Batteriespeicher in Harzgerode bauen

Der Großbatteriespeicher von Kyon Energy in Schwabmünchen verfügt über eine ähnliche Speicherleistung wie die geplante Anlage in Harzgerode.

Harzgerode/MZ. - In Harzgerode wollen zwei Projektentwickler Großbatteriespeicher bauen. Einer von beiden hat das Bauantragsverfahren bereits angeschoben. Laut Bürgermeister Marcus Weise (CDU) hatte die Stadt im Vorfeld zwei Flächen am Industriepark veräußert, ganz in der Nähe vom Umspannwerk in der Friederikenstraße. „Wir waren da sehr interessiert daran, die Projekte mit auf den Weg zu bringen“, sagt er, „Batteriespeicher sind ein wesentliches Element der Energiewende.“

Stromspeicher im Taschenformat kennt jeder: Powerbanks, an die man das Smartphone stöpselt und es so unterwegs nachladen kann. So ähnlich muss man sich dasn nun vorstellen. Nur etliche Nummern gewaltiger. Und stationär. Großbatteriespeicher puffern sozusagen die zunehmende Abhängigkeit der Stromerzeugung von Wetter, Tages- und Jahreszeit. Sie können überschüssigen Strom aufnehmen und bei erhöhter Nachfrage wieder bedarfsgerecht in das Stromnetz einspeisen.

Die in Harzgerode geplanten Anlagen sollen Weise zufolge zusammen eine Speicherleistung von ungefähr 40 Megawatt haben. „Das sind für unsere Verhältnisse recht große Speicher, die da entstehen sollen“, sagt er. Um das zu veranschaulichen, macht er eine rein theoretische Rechnung auf, nach der, „unsere Stadt damit rund 24 Stunden mit Strom versorgt werden könnte“.

Bei einem der beiden Unternehmen, die in Harzgerode investieren wollen, handelt es sich um den auf Batterie-Energiespeichersysteme spezialisierten und in München ansässigen Projektentwickler Kyon Energy. „Wir standen und stehen im engen Austausch mit der Stadt Harzgerode, um eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, die Region und das Projekt zu schaffen“, sagt Unternehmenssprecherin Marta Bitti, die in den kommenden Monaten „große Projektfortschritte“ erwartet: „Nach einer bereits positiven Genehmigungsphase befinden wir uns aktuell in den finalen Abstimmungen mit dem Netzbetreiber.“

Die in Harzgerode geplante Anlage ist ihr zufolge mit 20 Megawatt Speicherleistung geplant. In Sachsen-Anhalt gibt es in Elsteraue (Burgenlandkreis) bereits seit 2022 einen kleineren Kyon-Batteriespeicher mit 13,8 Megawatt. Laut Bitti hat das Unternehmen bundesweit bereits Speicherprojekte mit einer Leistung von 770 Megawatt entwickelt. 120 Megawatt seien bereits in Betrieb, 350 Megawatt im Bau und weitere 300 Megawatt baureif, sagt sie.

Im Zuge der Energiewende werde die Energieproduktion immer dezentraler, spiele der ländliche Raum eine immer wichtigere Rolle, und „mit dem zunehmenden Ausbau erneuerbarer Energien müssen auch die entsprechenden Speicherkapazitäten geschaffen werden“, sagt Bitti. „Wir schauen uns daher deutschlandweit die Netzkapazitäten und Anschlusspunkte an, um zu beurteilen wo ein geplanter Batteriespeicher am sinnvollsten einen großen Einfluss auf die Versorgungssicherheit für den überregionalen Raum und die Integration Erneuerbarer nehmen kann“, so die Sprecherin.

Zur Investitionssumme machte Kyon Energy noch keine Angabe. Bitti sprich allgemein von „sehr hohen Gesamtkosten“, die üblich bei Infrastrukturprojekten seien. „Indem Batteriespeicher Systemdienstleistungen gegenüber dem Stromnetz anbieten oder auch am Strommarkt handeln, können diese wirtschaftlich betrieben werden“, erklärt sie.