Nach Schüssen mit einer Gasdruckpistole auf einen jungen Mann ermittelt die Polizei in Bitterfeld-Wolfen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-Jährige wurde an Kopf und Oberkörper verletzt.

Schüsse auf 21-Jährigen - Polizei ermittelt nach Zwischenfall an einem Schrottplatz in Sandersdorf

Bitterfeld/MZ. - Nach Schüssen mit einer Gasdruckpistole auf einen jungen Mann ermittelt die Polizei in Bitterfeld-Wolfen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach den Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld war ein 21-Jähriger am Sonntag, 12. Mai, gegen 18.45 Uhr zu Fuß in der Friedensstraße in Sandersdorf in Richtung „Säurekreuzung“ unterwegs. Auf Höhe eines dortigen Schotterplatzes bemerkte er einen grauen und einen schwarzen Pkw mit den Kennzeichenfragmenten „ZE- …“ und „BTF- …“. In den Autos saßen vier Männer und zwei Frauen.

Als sich der 21-Jährige dem Platz näherte, stiegen die Insassen aus. Unvermittelt soll dann ein Mann auf ihn geschlagen haben. Als sich der Geschädigte zur Wehr setzte, sei der Angreifer zu einem der Autos gegangen, habe mutmaßlich eine Gasdruckpistole herausgeholt und mehrfach Schüsse auf den jungen Mann geschossen. Dieser wurde dadurch am Kopf und Oberkörper verletzt.

Nach dem Vorfall fuhren die Fahrzeuge in Richtung „Säurekreuzung“ davon. Der 21-Jährige musste sich ärztlich behandeln lassen. Die Männer sollen circa 23 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen sowie zu den beteiligten Personen oder Fahrzeugen geben können.

Sachdienliche Angaben nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail [email protected] entgegen.