Einsatz am Montagmorgen Schornstein steht in Flammen - Feuerwehren rücken mit Drehleiter nach Roitzsch aus

Zu einem Schornsteinbrand in Roitzsch sind am Montagmorgen 22 Kameraden der Feuerwehren Roitzsch, Bitterfeld und Petersroda ausgerückt. Was problematisch war.