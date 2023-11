Der einzige Supermarkt in Roitzsch schließt Anfang 2024. Ein besonderes Laden-Modell könnte zum Ersatz werden. Doch dafür braucht es mindestens 300 Genossenschaftler. Bei der Infoveranstaltung dazuherrscht zumindest großer Andrang.

Roitzsch/MZ. - Die Neugier ist groß. Gut 200 Roitzscher Bürger drängten am Montagabend in die Turnhalle der Sekundarschule. Dort wurden die Pläne für den Supermarkt „Tante Enso“ vorgestellt. Er könnte die alltägliche Versorgung in Roitzsch sichern und einziehen, wenn Ende Februar 2024 die Kaufhalle „RS-Markt Scholz“ schließt.