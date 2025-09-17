Vom 19. bis 21. September 2025 lädt die Stadt zur Premiere auf die Festwiese in Zscherndorf ein – mit DJ-Night, Tauzieh-Meisterschaft und Familientag. Auch das neue Stadtwappen wird vorgestellt.

Das erste gemeinsame Stadtfest von Sandersdorf-Brehna findet vom 19. bis 21. September auf der Zscherndorfer Festwiese statt.

Sandersdorf/MZ. - Sandersdorf-Brehna steht vor einem Wochenende mit einer Premiere: Zum ersten Mal lädt die Stadt zu einem gemeinsamen Stadtfest ein – drei Tage lang Musik, Sport und Familienprogramm. Vom 19. bis 21. September verwandelt sich die Festwiese in Zscherndorf in eine große Feiermeile, auf der sich Jugendliche, Familien und Vereine genauso wiederfinden sollen wie Feierlustige aus allen Ortschaften.