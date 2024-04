Nach dem Start vor zwei Jahren am Kulturpalast Bitterfeld und einem Zwischenspiel im vorigen Sommer findet die zweite Auflage des Festivals „Osten“ vom 1. bis zum 16. Juni in Wolfen statt. Warum vor der Feuerwache ein 20-Meter-Becken errichtet wird.

Pack die Badehose ein! - Was das Festival „Osten“ Anfang Juni alles in Wolfen plant

Die Künstlerin Maryna Makarenko bei ihrer Soundperformance in Wolfen

BITTERFELD-WOLFEN/MZ. - Zum Auftakt wird angebadet: Am 1. Juni, einem Samstag, beginnt die zweite Auflage des Festivals „Osten“ – Punkt 16 Uhr, mit einem Rutsch ins 20-Meter-Becken vor der alten Feuerwache in Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Das Gebäude in der Bunsenstraße auf dem historischen Industrieareal wird als Zentrum des „Festivals für gegenseitiges Interesse“ dienen. Davor wird das Wasserbecken aufgebaut, zu dem eine Rutsche aus dem Haus führen soll.