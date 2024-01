Nach Widerspruch durch die AfD - Stadträte entscheiden über OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen

Oberbürgermeisterwahlen in Bitterfeld-Wolfen

Das Rathaus in Wolfen: Hier kommt der Stadtrat zusammen, um über die Gültigkeit der Oberbügermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen zu befinden.

Wolfen/MZ. - Die Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist eines der Themen der Stadtratssitzung am Mittwoch, 10. Januar. Entschieden werden soll, ob der Urnengang am 24. September und die Stichwahl am 8. Oktober den gesetzlichen Vorschriften entsprochen haben und deren Ergebnisse damit gültig sind. Stadtwahlleiter Joachim Teichmann sieht die geltenden Normen eingehalten und hat im Rat eine entsprechende Beschlussvorlage eingebracht.