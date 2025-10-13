Schlaitz/MZ. - An der Kreuzung der B 100 mit der Kreisstraße 2053 nach Plodda und Schlaitz zeigen nun neue Verkehrsschilder die vom Landkreis angeordnete Geschwindigkeitsreduzierung an. Dort gilt nun Tempo 70 und ein Überholverbot. Damit soll die gefährliche Kreuzung für Verkehrsteilnehmer, darunter auch Fußgänger und Radfahrer, sicherer gemacht werden.

Nach einem tödlichen Unfall vor drei Wochen, bei dem ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin mit einem VW zusammengestoßen und ihren schweren Verletzungen erlegen waren, hatten die Ortebürgermeisterinnen von Plodda und Schlaitz, Katharina Gründling (Bürgerliste Plodda) und Chris Henze, sowie Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (beide parteilos) vom Landkreis und der Landesstraßenbaubehörde eine Temporeduzierung und das Überholverbot gefordert. Dieser Forderung wurde nachgegeben. Ende vergangener Woche hat die Landesbehörde dann die Verkehrszeichenr rund um die Kreuzung aufgestellt.