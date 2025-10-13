Die Mehringer Feuerwehr erhält ab sofort Unterstützung vom neu gegründeten Förderverein. Wie das konkret aussehen soll.

Der neue Förderverein soll die Feuerwehrarbeit in Mehringen unterstützen.

Mehringen/MZ - In Mehringen hat sich ein Feuerwehr-Förderverein gegründet. 42 Mitglieder gibt es schon, viele davon sind selbst in der freiwilligen Feuerwehr aktiv. Unter den Mitgliedern sind jedoch auch etliche Männer und Frauen aus Mehringen, die die Arbeit der örtlichen Wehr mit ihren Beiträgen und Einsätzen zum Beispiel bei Veranstaltungen unterstützen möchten.