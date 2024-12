Politik in Sachsen-Anhalt

Bitterfeld/MZ/cze. - Auf den kurz vor Weihnachten erfolgten Ausschluss des AfD-Kreisvorsitzenden Daniel Roi aus der Landtagsfraktion hat nun der Kreisvorstand der AfD Anhalt-Bitterfeld reagiert. Man habe sich dazu in einer Sitzung am 20. Dezember verständigt, wurde am vergangenen Freitag mitgeteilt.

„Der Kreisvorstand steht geschlossen hinter Daniel Roi.“ Man bekräftige die Positionen der Parteibasis in Anhalt-Bitterfeld auf dem letzten Kreisparteitag, heißt es in der Mitteilung. Dort hatte sich der Kreisverband gegen den sachsen-anhaltischen Bundestagskandidaten Philipp Rau positioniert, der auf Listenplatz drei antritt.

Grund für den Fraktionsausschluss ist ein beantragtes Parteiausschlussverfahren des AfD-Landesvorstands gegen den 36-jährigen Thalheimer. Ihm wird vorgeworfen, wiederholt mit den Medien gegen die AfD zusammengearbeitet und sich öffentlich zu innerparteilichen Dingen geäußert zu haben.

Der Kreisvorstand kontert nun: „Die im öffentlichen Raum stehenden Vorwürfe gegen Daniel Roi sind substanzlos“ und fordert, dass das im Raum stehende Parteiausschlussverfahren, das bist heute nicht beantragt sei, zügig von den zuständigen Schiedsgerichten bearbeitet werde, „damit diese Vorwürfe ausgeräumt werden“. Der Vorstand sehe in dem angekündigten Ausschlussverfahren keinerlei Grundlage und vertraue „auf die Entscheidung unserer gewählten Schiedsgerichte“.