Überraschung kurz vor Weihnachten: Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt schließt den Abgeordneten Daniel Roi aus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Magdeburg. - Die AfD-Landtagsfraktion hat ihren Abgeordneten Daniel Roi ausgeschlossen. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Fraktion und Roi sei „unwiderruflich zerstört“, teilte die Fraktion mit. Der Beschluss wurde den Angaben zufolge mit 21 Ja-Stimmen gefasst. Eine Person stimmte mit Nein, eine Stimme war ungültig. Die Hintergründe der Entscheidung sind bisher unklar.

Immer wieder Spannungen zwischen Roi und anderen AfD-Politikern

Roi ist Kreisvorsitzender der AfD in Anhalt-Bitterfeld und war in der Landtagsfraktion bisher Sprecher für Umweltpolitik sowie Zivil- und Katastrophenschutz. Zwischen Roi und anderen Vertretern der Fraktion und der Partei hatte es in der Vergangenheit immer wieder Spannungen gegeben.

Roi war bei Wahl zum AfD-Generalsekretär gescheitert

Im August hatte Roi versucht, ein Spitzenamt in der AfD zu erringen und war dabei nur knapp gescheitert. Auf einem Landesparteitag kandidierte Roi gegen den amtierenden Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt. Schmidt konnte sich mit rund 53 Prozent der Stimmen knapp behaupten, Roi war auf rund 47 Prozent gekommen.