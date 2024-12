Magdeburg/MZ - In der AfD eskaliert ein Streit zwischen dem Kreisverband Anhalt-Bitterfeld unter Kreischef Daniel Roi und dem Landesvorstand. Letzterer hat den Parteiausschuss des 36-Jährigen beantragt. Das bestätigte Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt am Donnerstag. Der AfD-Landtagsfraktion gehört Roi bereits jetzt nicht mehr an: Mit 21 Ja- und einer Gegenstimme wurde er am Donnerstag ausgeschlossen.

