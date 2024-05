Ende April waren in Burgkemnitz acht Schafe getötet worden. Nun hat eine DNA-Analyse bestätigt, dass es ein Wolf war. Warum der vom Halter geforderte Abschuss in dem Fall nicht möglich ist.

Burgkemnitz/MZ. - Was vor Ort bereits sehr stark danach aussah, steht nun fest. Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt hat bestätigt, dass es sich beim Angriff auf eine Schafsherde in Burgkemnitz am 26. April um einen Wolfsriss handelte. Das teilt Sprecherin Ines Wahl auf MZ-Anfrage mit. So habe „das Ergebnis der DNA-Analyse als Verursacher die Tierart Wolf ergeben“.