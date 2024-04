Ein seltsamer Diebstahl beschäftigt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

Mann überrascht in Wolfen Dieb an Kofferraum von Auto - Täter lässt Briefe mit seiner Anschrift zurück

Die Polizei war in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wolfen im Einsatz.

Wolfen/MZ. - Ein seltsamer Diebstahl beschäftigt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

In der Nacht zum Montag ist eine 30-jährige Anwohnerin der Freiherr-vom-Stein-Straße in Wolfen unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sie die Alarmanlage ihres Autos geweckt. Daraufhin schaute ihr 34-jähriger Ehemann nach - und traf auf einen Mann, der soeben im Kofferraum des Fahrzeugs nach Verwertbarem suchte. Er gab an, den Schlüssel vom Fahrzeug gefunden zu haben.

Noch vor dem Eintreffen einer Polizeistreife konnte der Täter flüchten. Allerdings ließ er neben seinem Fahrrad auch Briefe mit seiner Anschrift am Tatort zurück. Ob Gegenstände aus dem Chevrolet gestohlen wurden, ist derzeit noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an.