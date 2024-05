Unbekannte haben versucht, in das Innere eines abgestellten Kleintransporters in Sangerhausen zu gelangen. Dazu schnitten sie ein halbrundes Loch in die Schiebetür.

Symbolfoto - Unbekannte haben versucht, in das Innere eines abgestellten Kleintransporters in Sangerhausen zu gelangen.

Sangerhausen/MZ. - Einbrecher haben versucht, in Sangerhausen in einen Kleintransporter einzusteigen. Der Fahrer stellte laut Polizei den Wagen am Mittwochabend ordnungsgemäß und verschlossen ab. Am Donnerstagmorgen stellte der Fahrer schließlich fest, dass unbekannte Täter ein halbrundes Loch in die Schiebetür auf der Beifahrerseite geschnitten hatten, um von dort ins Innere des Fahrzeuges zu gelangen.

Dieses Vorhaben misslang aber und nach Auskunft des Anzeigenerstatters wurde nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört und sie suchten das Weite. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei laufen.