Die Bernstein-Fassade am neu erbauten Bitterfelder Bahnhof hat Baumängel. Deshalb muss sie erneut abgebaut werden. Warum die Bauleute jetzt aber erst 2026 anrücken sollen.

Bitterfeld/MZ/cze. - Die bernsteinfarbene Aluminiumfassade ist das optische Highlight des neuen Bahnhofs in Bitterfeld. Doch die Bahn weigert sich, die Konstruktion bautechnisch abzunehmen. Zu groß seien die Mängel, die bei der Montage entstanden. Deshalb soll die Bernsteinfassade erneut abgebaut werden. Doch jetzt hat die Bahn die seit längerem geplanten Arbeiten ins neue Jahr verschoben. Was sind die Gründe?

Bahn nennt Gründe für die Verschiebung

Bereits im Oktober hatte die Bahn diesen Schritt öffentlich mitgeteilt. Allgemein war davon ausgegangen, dass die Arbeiten bis Jahresende erfolgen werden. Doch bislang ist nichts passiert. Zu dem Grund hat sich jetzt auf MZ-Anfrage Bahnsprecher Bernd Bönisch geäußert.

Die bernsteinfarbene Fassade ist weitgehend komplett montiert. (Foto: Frank Czerwonn)

„Die Arbeiten, um die Fassade zu korriegien und die Mängel abzustellen, dauern laut der ausführenden Baufirma vier bis fünf Wochen“, erklärt Bönisch. „Wir wollten damit aber nicht in die Advents- und Weihnachtszeit kommen.“ Deshalb werde die Neuausrichtung der Platten erst 2026 erfolgen. Der genaue Termin müsse aber noch mit der Baufirma abgestimmt werden.

Keine Gefahr in Verzug

Ein Problem sei die Verschiebung aber nicht. „Denn es ist ja keine Gefahr in Verzug“, so der Sprecher. in seinerFunktion sei das Empfangsgebäude nicht eingeschränkt. Und auch der Anblick sei ja erst mal in Ordnung.

Bereits kurz nach der Bahnhofseröffnung war die Fassade ein erstes Mal wieder abgebaut worden. Nun erfolgt die zweite Demontage wegen unzureichender Ausführungsqualität. Hauptkritikpunkt seitens der Bahn sind die unterschiedlichen Abstände zwischen den einzelnen Platten. Dadurch verschieben sich unter anderem die senkrechten und waagerechten Sichtlinien.

Bereits wenige Tage nach der Eröffnung im Juli 2025 war die Fassade am Bahnhof ein erstes Mal wieder abgebaut und danach neu montiert worden. (Foto: Thomas Schmidt)

Für die Korrektur muss die gesamte Unterkonstruktion neu ausgerichtet werden. Das erforder ganz genaues Ausmessen und präzises Arbeitn, da die Platten alle individuelle Formen haben. Im Zuge der erneuren Anbringung sollen dann auch die beiden noch fehlenden kleinen Spitzteile am jeweiligen Ende der Aluminiumfassade eingebracht werden.