Dax Tompkins ist Vizekapitän bei den cerebricks Volley Goats und engagiert er sich für mentale Gesundheit in seiner Heimat Kanada. Ein Todesfall war der Auslöser.

Dax Tompkins (r.) spielt seit Sommer für die cerebricks Volley Goats, ist Vizekapitän beim Bundesligisten.

Halle/MZ. - Der Dämon offenbarte sich dem kleinen Dax langsam und leise. Als Kind, berichtet Dax Tompkins, heute 24 Jahre alt und Volleyballspieler bei den cerebricks Volley Goats, habe er nicht verstanden, dass seine Mama Nicola nicht wie andere Mütter ist. „Ich habe das erst mitbekommen, als ich elf, zwölf Jahre alt war, mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht und gesehen habe, wie deren Eltern sich verhalten“, erzählt der Mann aus Kanada, dessen „Momma“ Zeit seines Lebens an Alkoholsucht und mentalen Problemen litt. „Es gibt den Punkt, an dem du merkst, dass etwas falsch ist.“