Die alte Warnsirene auf dem Dach der Feuerwache hat ausgedient: Mitte kommenden Jahres soll ein neues Gerät installiert werden. Die Kosten dafür fördern Bund und Land fast vollständig.

Mehr Sicherheit für Könnern - neue Sirene für die Einwohner

Die Sirene von Könnern soll durch eine neue ersetzt werden.

KÖnnern/MZ. - Jeden zweiten Donnerstag im September eines jeden Jahres werden beim Bundesweiten Warntag die Warnsysteme erprobt, die die Menschen bei der Gefahr von bevorstehenden Naturkatastrophen rechtzeitig in Kenntnis setzen sollen.