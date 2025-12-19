weather regenschauer
  4. Alarm: Mehr Sicherheit für Könnern - neue Sirene für die Einwohner

Die alte Warnsirene auf dem Dach der Feuerwache hat ausgedient: Mitte kommenden Jahres soll ein neues Gerät installiert werden. Die Kosten dafür fördern Bund und Land fast vollständig.

Von Carsten Roloff 19.12.2025, 10:11
Die Sirene von Könnern soll durch eine neue ersetzt werden.
Die Sirene von Könnern soll durch eine neue ersetzt werden. (Foto: Engelbert Pülicher)

KÖnnern/MZ. - Jeden zweiten Donnerstag im September eines jeden Jahres werden beim Bundesweiten Warntag die Warnsysteme erprobt, die die Menschen bei der Gefahr von bevorstehenden Naturkatastrophen rechtzeitig in Kenntnis setzen sollen.