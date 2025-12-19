weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Offizielle Freigabe: Wieder freie Fahrt ab Reuden - Kreisstraße in Richtung Siebenhausen wurde auf 525 Metern saniert

Jetzt live:
Ohne Zuschauer, ohne Applaus: Der echte Theateralltag live aus Eisleben
Ohne Zuschauer, ohne Applaus: Der echte Theateralltag live aus Eisleben

Offizielle Freigabe Wieder freie Fahrt ab Reuden - Kreisstraße in Richtung Siebenhausen wurde auf 525 Metern saniert

440.000 Euro hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in ein Stück der K 2049 investiert. Was dafür entstanden ist.

19.12.2025, 11:30
Mit dem Banddurchschnitt wurde die sanierte Kreisstraße 2049 zwischen Reuden und Siebenhausen freigegeben.
Mit dem Banddurchschnitt wurde die sanierte Kreisstraße 2049 zwischen Reuden und Siebenhausen freigegeben. Foto: Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Reuden/MZ. - Auf der Kreisstraße 2049 zwischen Reuden und Siebenhausen kann der Verkehr wieder rollen. Am Donnerstagmittag wurde die sanierte Piste von Reudens Ortsbürgermeister Imre Starke (GfR), Vertretern von Stadt, Kreistag, der Landkreisverwaltung und dem Bauunternehmen Kemna offiziell übergeben.