440.000 Euro hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in ein Stück der K 2049 investiert. Was dafür entstanden ist.

Wieder freie Fahrt ab Reuden - Kreisstraße in Richtung Siebenhausen wurde auf 525 Metern saniert

Mit dem Banddurchschnitt wurde die sanierte Kreisstraße 2049 zwischen Reuden und Siebenhausen freigegeben.

Reuden/MZ. - Auf der Kreisstraße 2049 zwischen Reuden und Siebenhausen kann der Verkehr wieder rollen. Am Donnerstagmittag wurde die sanierte Piste von Reudens Ortsbürgermeister Imre Starke (GfR), Vertretern von Stadt, Kreistag, der Landkreisverwaltung und dem Bauunternehmen Kemna offiziell übergeben.