Der Entsorgungsfachbetrieb HeiTec RIOcycling erweitert sein Betriebsgelände und investiert dabei über eine Million Euro. Hier sind 30 Mitarbeiter tätig.

Worin die HeiTec RIOcycling GmbH in Riethnordhausen über eine Million Euro investiert

Die Firma Heitec RIOcycling ist der größte mechanische Aufbereiter in Deutschland. Nun erweitert der Betrieb sein Gelände. Die Bauarbeiten sind im vollen Gange.

Riethnordhausen/MZ. - Wenn es nach Jenny Apel und Stefan Richter ginge, würden keine Kühlschränke, Reifen oder sonstiger Müll in der Landschaft liegen. Denn die Geschäftsführerin und der Prokurist der HeiTec RIOcycling GmbH in Riethnordhausen haben eine Lösung für jegliches Abfallproblem.