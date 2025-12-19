Der FC Grün-Weiß Piesteritz erinnert mit einem Hallenfußball-Turnier an Carsten Becker.Seine Söhne losen die Gruppen aus. Oberligist Sandersdorf und Dessau 05 sind die Favoriten.

In Piesteritz wird an den Tod des Trainers erinnert

Wittenberg/MZ. - Am Freitag ab 18 Uhr steigt in der Stadthalle zum Auftakt der Hallenfußball-Turniere ein ganz besonderer Budenzauber. Der FC Grün-Weiß Piesteritz erinnert als Gastgeber mit dem zweiten Taxi-Cup an Trainer Carsten Becker. Darüber informiert FC-Präsident Achim Golly die MZ. Im Rahmen der Grün-Weißen Nacht haben die Söhne Beckers - Yannick und Mattis - die Vorrundengruppen per Los ermittelt.