  4. In Piesteritz wird an den Tod des Trainers erinnert: Ein besonderer Budenzauber

Der FC Grün-Weiß Piesteritz erinnert mit einem Hallenfußball-Turnier an Carsten Becker.Seine Söhne losen die Gruppen aus. Oberligist Sandersdorf und Dessau 05 sind die Favoriten.

19.12.2025, 09:00
Carsten Becker ist im Frühjahr 2024 gestorben.
Wittenberg/MZ. - Am Freitag ab 18 Uhr steigt in der Stadthalle zum Auftakt der Hallenfußball-Turniere ein ganz besonderer Budenzauber. Der FC Grün-Weiß Piesteritz erinnert als Gastgeber mit dem zweiten Taxi-Cup an Trainer Carsten Becker. Darüber informiert FC-Präsident Achim Golly die MZ. Im Rahmen der Grün-Weißen Nacht haben die Söhne Beckers - Yannick und Mattis - die Vorrundengruppen per Los ermittelt.