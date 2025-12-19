weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Weihnachten naht. Für alle, die jetzt noch Präsente brauchen, bietet die MZ Hilfestellung: Hier finden Sie Last-Minute-Geschenkideen für das Fest aus dem Saalekreis – abgehobene wie bodenständige.

Von der Redaktion 19.12.2025, 09:02
Indoor-Skydiving am Nova ist eher etwas für nervenstarke Beschenkte.
Indoor-Skydiving am Nova ist eher etwas für nervenstarke Beschenkte. Foto: Sieler

Merseburg/MZ. - Die kurzen Tage machen es deutlich, der Blick in den Kalender lässt keinen Zweifel: Weihnachten steht vor der Tür. Wenn Ihnen die Nachricht nun Angstschweiß auf die Stirn treibt, weil Sie noch gar keine oder nicht hinreichend viele Geschenke besorgt haben: Wir helfen Ihnen! Die MZ hat Last-Minute-Geschenktipps für den Saalekreis zusammengetragen, die Sie auch in den letzten Tagen oder notfalls Stunden vor dem Fest noch umsetzen können – für alle vom Adrenalinjunkie über den Gourmet bis zum Bücherwurm.