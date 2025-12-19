weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Weihnachten steht vor der Tür und damit die Zeit für Geschenke. Welche Trends es dieses Jahr gibt und wo Ascherslebener noch kurzfristig fündig werden – etwa am verkaufsoffenen Sonntag.

Von Anja Riske 19.12.2025, 08:15
Catherine Kopitz vom Barrique in der Taubenstraße kann eine große Auswahl an Likören, Weinen und anderen Spezialitäten anbieten – oft sogar schon hübsch verpackt.
Catherine Kopitz vom Barrique in der Taubenstraße kann eine große Auswahl an Likören, Weinen und anderen Spezialitäten anbieten – oft sogar schon hübsch verpackt. (Fotos: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Die einen haben sie schon seit mehreren Wochen irgendwo zu Hause versteckt, andere womöglich noch gar keinen Gedanken daran verschwendet: die Weihnachtsgeschenke. Welche Artikel liegen dieses Jahr im Trend und womit können auch Kurzentschlossene ihren Lieben noch eine Freude machen? Die MZ hat sich bei Händlern in Aschersleben umgehört.