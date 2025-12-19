Alle Jahre wieder Bücher, Düfte, Geschenkkörbe: Welche Präsente für Kurzentschlossene es in Aschersleben gibt
Weihnachten steht vor der Tür und damit die Zeit für Geschenke. Welche Trends es dieses Jahr gibt und wo Ascherslebener noch kurzfristig fündig werden – etwa am verkaufsoffenen Sonntag.
19.12.2025, 08:15
Aschersleben/MZ - Die einen haben sie schon seit mehreren Wochen irgendwo zu Hause versteckt, andere womöglich noch gar keinen Gedanken daran verschwendet: die Weihnachtsgeschenke. Welche Artikel liegen dieses Jahr im Trend und womit können auch Kurzentschlossene ihren Lieben noch eine Freude machen? Die MZ hat sich bei Händlern in Aschersleben umgehört.